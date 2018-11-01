托兒所變格鬥場…老師嗨爆但媽媽心痛

美國密蘇里州聖路易市一家托兒所「冒險學習中心」（Adventure Learning Center），竟有項活動鼓吹孩童拳打腳踢。（翻攝自Twitter「ABC News」）

2018-11-01 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州聖路易市（St. Louis）有位育有2子的婦人茉席薾（Nicole Merseal），因托兒所「冒險學習中心」（Adventure Learning Center）有項活動鼓吹孩童拳打腳踢，害她小孩受心靈創傷，一氣之下，控告托兒中心，且提出2.5萬美元（約新台幣萬元）的求償金。

綜合外媒報導，2016年時，茉席薾觀看當年10歲的大兒子拿回家的「上課」影片，發現竟有活動鼓吹孩童，手戴拳擊手套互相攻擊，老師還在旁「嗨翻天」，教室宛如成了格鬥場。更讓她痛心的是，當時4歲的小兒子在活動中被打爆，躲在一旁哭泣拭淚，且不知道最好的朋友為何打他，因而造成心裡陰影。

事後，茉席薾向校方投訴，有兩名涉事教師因而被解雇，其中一名教師解釋，這活動不超過3分鐘，意在讓孩童釋放壓力，且過程中也未有人受傷。同時，茉席薾也通知警方，要他們著手調查，但據悉，警方並未起訴涉案教師。

日前茉席薾仍不滿托兒所後續的處理態度，加上小孩的心理創傷仍未平復，因而向托兒中心提出民事訴訟，並求償2.5萬美元。

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