要求美俄遵守《中導條約》 外媒：中國卻拒絕簽署

中國當局希望美俄遵守《中程導彈條約》，自己卻堅決不願加入。（路透）

2018-11-01 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國軍事角力，上月下旬傳有意退出《中程導彈條約》，以應對中國在太平洋日漸茁壯的軍事力量，即遭中國當局譴責。外媒引述專家評論，指中國反對美俄退出該條約，自己卻不願簽署加入，「因為中國是研發生產中短程導彈的主要國家」。

美國《自由亞洲電台》報導，美國總統川普近日宣布將退出美俄《中導條約》後，呼籲中國加入並簽署美俄中之間新的《中導條約》，然遭北京拒絕。有俄羅斯評論指出，中國只希望美俄繼續遵守條約，自己卻不願在中短程導彈議題上受限。

俄羅斯《觀點報》指出，這是由於在美俄受《中導條約》限制的數十年來，中國當局卻全力研發，並已在該領域取得領先地位。評論稱，北京在這段期間內研發生產的中短程導彈，其數量與性能已成為中國在亞太地區戰略部署的主力之一。

另有俄媒評論，中國現正全力加強中短程導彈發展，拒絕與美俄簽署新條約的作法並不令人意外，強調北京當局批評美俄退出條約之舉，只是為了在檯面上盡力限制美俄，自己絕不可能加入以致自縛雙手。

《中程導彈條約》由美國和前蘇聯於1987年簽署，禁止美蘇兩國擁有、生產或試射可裝載核子與傳統彈頭、射程500至5500公里（亦即短、中、遠程）的所有陸基飛彈，但海基與空射飛彈不在此限。