5歲男童用超狂履歷申請小學 網友驚：你的童年快樂嗎？

中國5歲男童的超狂履歷驚呆網友。（圖擷自微博）

2018-11-01 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕父母親總希望「望子成龍」、「望女成鳳」，小時候就讓孩子受良好的教育，造就現在小孩各個下課就往補習班、才藝進修班去，近期網路流傳一份中國男童申請小學的履歷，內容令網友自嘆不如，更驚呼，這小孩的童年真的快樂嗎？引起熱議。

綜合外媒報導，中國一名男童在申請小學的履歷上寫道，自己就讀幼兒園的國際班，自己是個「刨根究柢」、「奮勇爭前」、「從不怯場」的人，更表示自己會唱百首古詩、英文書本的年閱讀量超過500本、每週都會寫3篇英文日記來記錄生活、喜歡做浮力、密度、磁力等實驗來探究物理知識，網友驚呆表示，這已經不是家長怕孩子輸在起跑線上的問題了，我一個二十歲的大三學生都比不上他。

除了學科上的驚人學習力外，男童更涉獵了音樂、鋼琴、街舞、畫圖、足球、游泳、圍棋等才藝，在才藝上精進自己，網友紛紛表示「我想靜靜」、「輸了輸了」、「這孩子的英語程度已經超過我活這麼大累積下來的單字量了」，不少網友批評家長這麼做是在剝削小孩的童年，從小就給孩子偌大的壓力；但有網友表示，這還算好，還有許多家長從小就讓孩子學機率論！