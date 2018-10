英超老闆墜機身亡 直升機墜毀畫面曝光！

2018-11-01 10:04

〔即時新聞/綜合報導〕英超勁旅萊斯特城(Leicester City)泰籍老闆維猜(Vichai Srivaddhanaprabha),英國時間27日搭乘直升機離開球場時不幸墜機,機上5人全數罹難。有外媒公布一段從球場內近距離拍攝的影片,記錄從直升機升空至打旋墜毀的完整過程。

影片畫面可見,載有萊斯特城老闆維猜的直升機從球場中央草皮起飛,升空過程看似相當平穩,不過就在上升至百米左右高度時,直升機尾翼突然冒出白煙,疑似失去尾翼動力後,機身便開始失控旋轉,接著在短暫滯空後便急速下墜至球場外,影片也在這時停止。

早前外媒報導指出,事發當時球場外聚集著散場的民眾,直升機駕駛史瓦佛(Eric Swaffer)在墜毀前奮力將機體駛離人群,避免發生嚴重傷亡,因而被讚為英雄。

維猜之外,死者還包括他的2名隨行人員納沙拉(Nursara Suknamai)和卡佛彭(Kaveporn Punpare)、機師史瓦佛(Eric Swaffer)、機師的夥伴伊莎貝拉(Izabela Roza Lechowicz)。

