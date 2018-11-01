英超老闆墜機身亡 直升機墜毀畫面曝光！

直升機墜毀前畫面曝光。（擷取自推特）

2018-11-01 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕英超勁旅萊斯特城（Leicester City）泰籍老闆維猜（Vichai Srivaddhanaprabha），英國時間27日搭乘直升機離開球場時不幸墜機，機上5人全數罹難。有外媒公布一段從球場內近距離拍攝的影片，記錄從直升機升空至打旋墜毀的完整過程。

影片畫面可見，載有萊斯特城老闆維猜的直升機從球場中央草皮起飛，升空過程看似相當平穩，不過就在上升至百米左右高度時，直升機尾翼突然冒出白煙，疑似失去尾翼動力後，機身便開始失控旋轉，接著在短暫滯空後便急速下墜至球場外，影片也在這時停止。

早前外媒報導指出，事發當時球場外聚集著散場的民眾，直升機駕駛史瓦佛（Eric Swaffer）在墜毀前奮力將機體駛離人群，避免發生嚴重傷亡，因而被讚為英雄。

維猜之外，死者還包括他的2名隨行人員納沙拉（Nursara Suknamai）和卡佛彭（Kaveporn Punpare）、機師史瓦佛（Eric Swaffer）、機師的夥伴伊莎貝拉（Izabela Roza Lechowicz）。

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