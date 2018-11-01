女童突蹲在路中央 慘被轎車輾過全身死亡

2018-11-01 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳市寶安區有名8歲熊姓女童，上月26日下午過馬路時，突在路中央蹲下，慘被右轉的白色轎車當場輾斃。

綜合中媒報導，范姓肇事司機在當天下午4時42分許，開白色小型轎車，要自福永街道福海工業區北門無名路，由北往南行駛至美宜佳路段，卻在右轉時，未發現疑因玩耍而蹲在路中央的女童，當場朝她撞了過去。

女童先是遭車頭撞倒，又因她的位置不偏不倚，剛好是車頭右車輪會行經的路線，當場自腳到頭被輾過身亡。警方初步調查後指出，全案應是範性駕駛右轉彎時疏忽大意，未注意道路狀況，才釀禍。