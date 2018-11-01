台灣人超愛講「不好意思」？ 《BBC》分析原因...

台灣人愛講「不好意思」，英國《BBC》也撰文報導。（資料照）

2018-11-01 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人愛講「不好意思」，不只用於道歉，「不好意思」還可用在生活中大小事，英國《BBC》撰文介紹台灣特有的「不好意思」文化，專家認為台灣人講不好意思的文化，和日本殖民歷史及儒家思想有關，代表台灣的禮貌，這已貫穿台灣文化的整個思想體系。

根據《BBC》報導，長住美國的紐約市立大學布魯克林學院副教授張嘉如受訪時解釋，台灣人一直愛用「不好意思」，這是台灣的一種口頭禮貌，「當我們打斷別人或尋求幫助時，我們會使用這句話，甚至經常用這句話當作對話的開頭。」

報導提到，在台北搭捷運，經常可以聽到「不好意思」；在e-mail信件中，台灣人也往往用「不好意思」當作開頭，代表「打擾了」等意味。台灣的「不好意思」已經超越了道歉的意義層面，更是表達一種感覺、行為，貫穿了台灣文化。

文中指出，對不知情的人來說，台灣似乎是最癡迷於道歉的國家，但其實「不好意思」代表了台灣人謙虛和害羞的一面。台師大教授李勤岸提到，台灣接受日治時期和儒家思想，對台灣形成道歉文化影響巨大，「不好意思」是台灣傳統，與他人保持禮貌的關係。

李勤岸也認為，這個在華人世界獨有的文化，在中國或馬來西亞也不常見，因為台灣更重視禮貌，他認為台灣深厚的不好意思文化是維持台灣社會不可或缺的部分，也讓台灣社會更和諧。不過，也有台灣學者和民眾認為台灣人過度道歉了，認為不好意思可能變得有點虛假，無法表達語意全貌。