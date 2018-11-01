砲轟中國盜取知識產權 美國務卿：將會全面反擊

面對中國竊取外國智慧財產權的一系列行動，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）說，美國正在進行多方面的努力，準備全面反擊中國政府，並迫使中國在商業上表現得像一個正常國家。（歐新社資料照）

2018-11-01 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國竊取外國智慧財產權的一系列行動，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）說，美國正在進行多方面的努力，準備全面反擊中國政府，並迫使中國在商業上表現得像一個正常國家。

龐皮歐10月31日接受《勞拉英格拉漢姆秀》的主持人英格拉漢姆（Laura Ingraham）專訪，被詢問到美國如何應對中國竊取智慧財產權的相關問題，龐皮歐表示，從長遠來看，中國可能是美國面臨的最大國安挑戰，本週美國指控10名試圖竊取涉及敏感的商業航空與技術數據的中國人，並且限制中國半導體生產商福建晉華的出口。

他說，在川普總統的領導下，美國政府進行多方努力，準備全面反擊中國政府，迫使中國在商業和國際法規則方面表現得像一個正常國家，因為中國竊取智慧財產權的行為「不合適」，且與世界強權或領導者的方式「不一致」。

龐皮歐指出，反擊中國將從貿易開始，川普總統希望與中國進行公平和互惠的貿易。他也提到，中國目前對維吾爾人宗教自由權利的剝奪，以及中國巨大的投資可能使得非洲、中亞和拉丁美洲的某些國家在未來陷入債務陷阱。