美國務院敦促 葉門戰爭狀態立即停止

2018-11-01 04:12

〔中央社〕美國國務院呼籲葉門戰爭狀態立即停止，敦促交戰方重返獲聯合國支持的和平談判，以結束這場已長達3年半的衝突。

路透社報導，國務院發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）敦促與伊朗結盟的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）立即停止對沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國進行飛彈和無人機攻擊，並要求沙烏地為首聯軍停止對葉門人口稠密區展開空襲。

巴拉迪諾說：「我們評估認為，此刻往前走的氣氛正確。」他指的是重啟於9月失敗，由聯合國主導的葉門內戰談判。