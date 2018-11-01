沙烏地記者領事館內遇害 蓬佩奧：違反國際法

2018-11-01 02:12

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天表示，記者哈紹吉在沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館遭謀殺，這違反國際法。

不過蓬佩奧（Mike Pompeo）強調，希望維持與沙烏地數十年結盟關係，且拒絕明確批評一直在鞏固權力的沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

他告訴保守派節目主持人基爾米德（Brian Kilmeade）：「發生的事情很糟糕。」

「這起謀殺案，在土耳其境內的領事館謀殺哈紹吉（Jamal Khashoggi）違反國際法規範。達到那樣的程度，這非常、非常明確。」

批評沙烏地王室不假辭色的哈紹吉自我流放，遇害前旅居華府近郊。在蓬佩奧提出上述說法之前不久，伊斯坦堡檢察長費丹（Irfan Fidan）才說，哈紹吉4週前進入沙烏地駐伊斯坦堡領事館後，隨即被勒斃，遺體遭分屍處理掉，這是一起預謀殺人案。

蓬佩奧說，美國「不靠其他人」，會根據獲得的情資「形成我們的事實模式」。

他上週曾表示，美國確認21名沙烏地人，要不簽證將被撤銷，要不將不具申請美簽資格，並揚言祭出更多行動。

不過美國總統川普排除將對沙烏地採取停止軍售等重大行動。沙烏地是美國武器最大外國買家。

與此同時，土耳其執政正義發展黨（AK Party）發言人契利克（Omer Celik）今天表示，如果沒有沙烏地高層授意，哈紹吉謀殺案不可能發生。

契利克在安卡拉告訴記者，土耳其不容本案遭任何人掩蓋，並強調沙烏地官員不可能還沒有找到哈紹吉屍首。