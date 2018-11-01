世界最高！182公尺印度英雄雕像揭幕 軍機灑花慶賀

雕像上景觀台也開放遊客預約參觀，門票為350盧比（約台幣147元），盼能藉此帶動當地觀光。（路透）

2018-11-01 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕印度31日揭幕獨立英雄帕特爾（Sardar Vallabhbhai Patel）雕像，該雕像高182公尺，約61層樓高，改寫全球最高雕像紀錄。落成典禮施放煙火、安排舞蹈炒熱氣氛，甚至派出軍機凌空灑下大量花瓣慶賀，場面相當盛大。

綜合外電報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）親自出席雕像揭幕式，他表示：「印度歷史會記得這一天。」當他站在雕像前方行禮時，印度空軍的軍機衝場飛越雕像上空，並灑下玫瑰花瓣祝賀。

本報曾報導，此雕像高達182公尺，共用了約1850公噸的青銅。建造過程中也不斷增加預算，監工委員會估計最後成本共耗資超過4.1億美元（約新台幣127億元），引起當地民眾反彈，甚至有22座村莊的首長連署呼籲莫迪不要參加揭幕典禮。

揭幕儀式當天，外傳印度當局派出無人機和直升機，監控雕像所在區域，以及逾5000名武裝警察在現場戒備。據傳有便衣員警於前一天晚上拘留了12位民眾，不過遭到警方否認。

莫迪直說，這是他個人最喜歡的計畫，該雕像更是「我國工程與技術高超實力的象徵」。印度政府今天起也開放遊客預約上雕像景觀台參觀，門票為350盧比（約台幣147元），盼能藉此帶動當地觀光。