批侵犯人權惹怒杜特蒂 澳洲修女將離開菲律賓

因批評政府軍侵犯農民人權而惹怒菲律賓總統杜特蒂的澳洲修女福克斯今（31）日表示，她將離開菲律賓，而非被驅逐出境或面臨逮捕。（法新社）

2018-10-31 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕為菲律賓奉獻近30年的71歲澳洲修女福克斯（Patricia Fox），因批評政府軍侵犯農民人權而惹怒總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），遭下令驅逐。福克斯今（31）日表示，她將離開菲律賓，而非被驅逐出境或面臨逮捕。

《法新社》報導，福克斯長年幫助菲國最貧窮的農民，她年初因批評當局侵犯農民人權而陷入政治鬥爭，但因幾乎已無其他法律上的選擇，這位說話溫和的修女決定返回澳洲，而非冒著被菲國強行驅逐的風險。

福克斯表示，「我收到了最後通牒，如果我不在11月3日之前離開，他們會派人去追我」。她告訴《法新社》，「沒有必要被逮捕或驅逐出境，我沒有任何選擇」。

在福克斯宣布將離開菲國的數小時前，菲國移民局拒絕延長她的旅遊簽證，並下令要她在週六之前離開菲國。

福克斯的支持者譴責當局執法不公，並承諾會繼續進行相關訴訟，讓她返回菲律賓。

菲律賓司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）表示，即使她的驅逐出境案件尚未有結果，福克斯仍必須離開菲律賓，因為她的簽證即將到期。格瓦拉說，「如果福克斯最終勝訴，她的名字被從出入境黑名單中移除，她可能會返回菲律賓」。