嫌新鄰居有黑人兒 美婦氣PUPU灑滿衛生紙嗆聲

2018-10-31 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國63歲婦人坎特維爾（Deborah Cantwell），看見新鄰居彭特（Amy Howell Pundt）家中有黑人孩子，竟將充滿種族歧視言論的紙條丟入彭特家中，還用衛生紙覆蓋對方家。她聲稱，黑人會讓自己感到壓力。目前網路發起募集律師費活動，支持彭特對抗坎特維爾。

綜合外媒報導，家住印第安納州的彭特這個月中搬入夢寐以求的新家，不過，彭特有一天發現，家中被灑滿衛生紙，窗戶遭人擊破，還留下一張紙條，內容充滿種族歧視，辱罵彭特的黑人兒子，宣稱這是個「全白人社區」，不歡迎他們，要求彭特一家搬離，彭特的丈夫隨即報警。

警方事後以恐嚇罪名逮捕「惡鄰」坎特維爾，彭特一家也獲得保護令，坎特維爾將無法靠近他們。坎特維爾辯稱，她對黑人有陰影，彭特的黑人孩子會讓她備感壓力，激起怒氣，讓她身體不舒服；坎特維爾說自己不是個暴力分子，認為她的做為沒什麼大不了，不必道歉。

彭特相當難過，指出兒子與其他人一樣會跑步、流血、關心別人，僅是因為膚色不同，就遭種族主義傷害。雖然彭特想搬離，但孩子們希望留下，與加害者對抗。目前網路上出現為這個家庭的募捐活動，包含律師費、圍欄和保全系統，總金額超過美金2100元（約台幣6萬3000元）。