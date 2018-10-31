花滑選手比賽中火辣脫衣 網友：會害評審心臟病發

圖克塔米謝娃以空姐形象自信出場。（法新社）

2018-10-31 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕本月28日在加拿大魁北克舉辦的花式滑冰大賽，一名俄羅斯女子選手在表演時忽然上演性感火辣的一幕，讓現場觀眾看得是臉紅心跳，演出結束後也獲得肯定，奪得這次比賽冠軍。而這段演出經過被網友瘋傳，造成熱烈討論。

根據外媒報導，今年年僅21歲的圖克塔米謝娃（Elizaveta Tuktamysheva），在2015年的世界錦標賽及歐洲錦標賽獲得冠軍，今年她所有參加的比賽成果也都十分亮眼，在花式滑冰界，圖克塔米謝娃的實力完全備受肯定。這次在魁北克省拉瓦勒（Laval）舉行的「2018 Skate Canada」，圖克塔米謝娃在賽前就曾在推特上發文暗示自己的比賽主題，「歡迎搭乘由俄羅斯聖彼德堡到加拿大拉瓦爾的航班，祝你旅途愉快。」

賽程中，圖克塔米謝娃一身空姐的扮相，自信的優雅出場，等到伴奏音樂小甜甜布蘭妮Britney Spears名曲《Toxic》一下，圖克塔米謝娃便開始展現精湛的花滑技巧，看得觀眾目不轉睛。忽然圖克塔米謝娃把胸口拉鍊拉低，最後更索性直接把外衣脫掉，只剩黑色內衣，表演狂野性感，讓現場觀眾爆出尖叫喝采。圖克塔米謝娃顯然也對這次演出十分滿意，過後在推特上表示，「感謝你們與女王航空一同旅行，希望很快就能見到你們！」

這段演出讓圖克塔米謝娃以203.32分奪得第一名，表演影片也造成網友瘋傳熱烈討論，不少網友直呼太性感，「還好她不常這樣做，不然評審會心臟病發」、「這麼辣的表演，冰怎麼沒有融化？」。