泰國推動藥用大麻合法化 可望成亞洲首例

泰國一名官員週三（31日）表示，當局正在推動藥用大麻合法化，允許有限使用大麻的法案已送交到軍政府控制的立法議會。大麻示意圖。（美聯社）

2018-10-31 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕泰國官員週三（31日）表示，泰國政府正推動藥用大麻合法化，允許有限使用大麻的法案已送交到軍政府控制的立法議會。如果法案獲通過，泰國將成為亞洲第一個藥用大麻合法的國家。

《法新社》報導，泰國正在推進藥用大麻合法計畫，以在價值數十億美元的大麻產業大賺一筆。泰國立法議會（NLA）公共衛生常設委員會主席傑特（Jet Sirathraanon）表示，「我們已經向議長提交了法案」，將會在不到一個月內在立法議會通過一讀。傑特強調，大麻將「僅用於醫藥，不得作為娛樂使用」。

泰國是東南亞地區毒品轉運中心也是重要生產地，當局先前已特許6省實驗種植大麻，但相關作物僅能提供醫療用途，大麻在泰國仍受毒品管制規定，販賣將面臨嚴重罪刑。

傑特表示，修法將為泰國創造收入，也可能對某些痛苦病患有益，他並誇讚泰國產的大麻品質，「我這樣做是是因為這對泰國人來說是個機會，泰國擁有世界上最好的大麻」。

加拿大、澳洲、以色列和美國一半以上的州，已經讓藥用大麻合法化。美國市場研究公司（Grand View Research）估計，到了2025年，全球大麻產業市場的規模可能高達558億美元（約新台幣1.7兆）。

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