「不從就輪妳女兒」 澳洲母怒殺強姦犯遭重判 網友不滿

2018-10-31 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕2015年澳洲婦女彼得斯（Roxanne Eka Peters）被凱薩（Grant Cassar）闖入家中，對她猥褻性侵，過程中凱薩還說：「萬一妳不從，接下來就輪到妳的女兒」，讓彼得斯忍不住怒火，持刀殺害對方，因此遭到警方逮捕。近期最高法院審理此案，判處她10年半有期徒刑，結果引起許多網友不滿，痛批司法。

據澳媒《十號電視網》（Network Ten）報導，2015年12月彼得斯家遭到凱薩闖入，並逼迫彼得斯與他做愛，他說：「萬一妳不從，接下來就輪到妳的女兒」，因此讓凱薩多次性侵得逞。被性侵的彼得斯忍不住努火，拿起菜刀砍死凱薩，其胸部、陰莖共有61處砍傷。事後，彼得斯將屍體藏在車上，並開至離家1.6公里外的一處壕溝棄屍。

布里斯本最高法院29日開庭審理此案，法官博地斯（David Boddice）說：「他理解彼得斯受到威脅後，持刀刺死凱薩，但應該尋求幫助，而不是處理屍體。」他認為：「彼得斯對凱薩的人權不尊重」。博地斯以殺人罪判處彼得斯9年徒刑、棄屍罪為1年半徒刑，合計為10年半，但最快可在2020年6月獲得假釋。

判決出爐後，引起許多網友痛批判決不公，紛紛為彼得斯抱不平，「當面臨強姦和威脅時，彼得斯有被尊重嗎？」、「看來澳洲的司法已死」、「法官真的很愚蠢」。