2款中國製棒棒糖含金屬碎片 緊急召回退款

〔即時新聞／綜合報導〕各地歡慶萬聖節時，由中國製造的2款棒棒糖「My Little Pony」和重達180克的「Avengers Giant Pops」被發現含有金屬碎片，出產公司Park Avenue Foods於29日宣布緊急收回。
綜合外媒報導，澳洲紐西蘭食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）已公開召回這2種糖果，並表示「食用含有金屬的食品可能造成傷害」。
這2款棒棒糖的賞味期限為2020年7月1日，購買這批棒棒糖的消費者可以辦理全額退款。
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〔即時新聞／綜合報導〕各地歡慶萬聖節時，由中國製造的2款棒棒糖「My Little Pony」和重達180克的「Avengers Giant Pops」被發現含有金屬碎片，出產公司Park Avenue Foods於29日宣布緊急收回。
綜合外媒報導，澳洲紐西蘭食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）已公開召回這2種糖果，並表示「食用含有金屬的食品可能造成傷害」。
這2款棒棒糖的賞味期限為2020年7月1日，購買這批棒棒糖的消費者可以辦理全額退款。