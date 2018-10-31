基督徒被控瀆神 巴基斯坦最高法院推翻死刑判決

巴基斯坦基督徒婦女畢比褻瀆案被裁定無罪，但獲得自由也意味她的生命可能面臨巴國強硬派穆斯林的威脅。（歐新社）

2018-10-31 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦最高法院今（31）日做出一項具里程碑意義的裁決，推翻了基督徒婦女畢比（Asia Bibi）被控褻瀆伊斯蘭教先知而被判處死刑的判決。

綜合外媒報導，與丈夫育有5個孩子的畢比在2009年被控褻瀆伊斯蘭教先知，當時她正在田裡與穆斯林婦女一起工作，因用同一個水杯喝水而引發爭執。這些穆斯林婦女後來向當地神職人員指控畢比辱罵先知穆罕默德，觸犯褻瀆罪。畢比在2010年被判處死刑，此後不斷上訴仍維持原判。

在巴國極度保守的穆斯林信仰中，褻瀆罪極具煽動性，即使未經證實地指控某人侮辱穆斯林和先知穆罕默德，都可能激發暴力衝突，甚至被私刑處死。這起案件不僅廣受巴國民眾關注、引發社會分裂；國際人權團體、甚至前任和現任天主教教宗都曾表示關注這起褻瀆案。

巴基斯坦首席大法官尼薩爾（Saqib Nisar）週三表示：「上訴已經核准。她已經被無罪釋放。高等法院和初審法院的判決已經被推翻。她的罪名已經被駁回。」法官指出，這起案件的證據薄弱、也沒有遵循適當的司法程序。裁決也引用了伊斯蘭教先知穆罕默德的說法，要求教徒要善待非穆斯林。

然而，畢比獲得自由也意味她的生命可能面臨巴國強硬派穆斯林的威脅。一名曾公開呼籲釋放畢比的地方首長，在2011年被保全暗殺。已有強硬派伊斯蘭政黨稱，首席大法官和所有下令釋放畢比的人都應該被處死。

反對裁決的示威活動已在巴國多個大城舉行，包括喀拉蚩、拉合爾、白沙瓦和木爾坦等，據報有抗議民眾與警察發生衝突。最高法院所在的首都伊斯蘭堡紅區已被警方封鎖，並部署準軍事部隊，防止抗議民眾靠近法院。