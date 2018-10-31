克卜勒太空望遠鏡任務結束 燃料用罄退役

美國太空總署（NASA）週二（30日）宣布，克卜勒太空望遠鏡燃料已用罄，正式退役。（法新社）

2018-10-31 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）週二（30日）宣布，克卜勒太空望遠鏡燃料已用罄，正式退役。

綜合外媒報導，克卜勒在2009年3月7日發射升空，在軌道繞行長達9.5年，替人類發現了逾2600顆太陽系外行星，其中有些可能有生命跡象。克卜勒也幫助天文學家透過行星經過的瞬間，計算潛在行星的數量。

已退休的克卜勒任務首席研究員伯魯奇（William Borucki）表示，「克卜勒為人類探索宇宙打開了大門」。NASA天體物理學部主任赫茨（Paul Hertz）也說，「多虧克卜勒，我們改變過去對自己處於宇宙何處的看法」。

克卜勒曾在2013年發生故障，所幸科學家找到方法讓它繼續運行，直到今年初燃料量亮起紅燈，雖然NASA多次下令讓克卜勒進入安全休眠模式，盡可能減少燃料燃燒以延長任務，但仍在日前宣告任務結束。

在燃料用罄前，科學家們將克卜勒的所有數據傳回地球。工程師將送出關閉儀器與信號發送的指令。NASA表示，已經決定讓克卜勒「在目前遠離地球的安全軌道上」退役。

克卜勒的繼任者、凌日系外行星巡天衛星（TESS）已在今年4月升空，在9月底發現2顆分別為「超級地球」及「熱地球」的行星。