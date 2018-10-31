美生技公司控竊密 台灣喜康：不評論

2018-10-31 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國生技業者Genentech指控4名前僱員竊取商業機密，並洩露給在台灣的競爭對手喜康生技；喜康生技對此案不予評論。

綜合外媒報導，週一美國聯邦法院起訴66歲的藍桑席（Xanthe Lam）、她的丈夫68歲的藍艾倫（Allen Lam）、前同事29歲的張約翰（John Chan）及58歲的夸屈詹姆斯（James Quach），桑席及艾倫曾為生技公司Genentech的科學家及品管人員，據悉，4人被指控涉嫌竊取商業機密等重罪。Genentech是國際知名羅氏大藥廠的子公司。

報導引述起訴書指控，他們於2012至2017年間，涉嫌將Genentech的藥物機密洩露給台灣公司喜康生技（JHL Biotech）。艾倫、約翰和詹姆斯離職後，先後進入JHL，並擔任該公司顧問，桑席雖未任職於該公司，但疑似曾於2013年12月造訪JHL長達4週，並秘密下載Genentech的文件，以便提供給她的丈夫。

報導表示，Genentech已向聯邦檢察官提告，該公司表示：「這些不誠實和非法的行為威脅到科學創新，阻礙公平競爭，並破壞員工和整個行業的辛勤付出」。

然而桑席的律師辯稱，桑席是相當受敬重的科學家，擁有多項專利，絕對沒有犯法。

喜康生技位在新竹縣竹北市的竹科新竹生醫園區，創立於2012年；本報記者31日致電喜康生技，該公司企業發展部人員Lee表示，對此案不予評論。

喜康生技創始股東包括國際知名的凱鵬華盈、紅杉資本、伯樂創投及中華開發，並曾以「喜康-KY」登陸興櫃；2016年12月喜康-KY引進全球前十大藥廠賽諾菲（Sa nofi）以每股90元入股1成；賽諾菲生產的流感疫苗也是台灣的公費流感疫苗來源之一，10月26日台北市發現一劑外觀變色疫苗就是賽諾菲的產品，當時賽諾菲強調公司向來重視產品安全與品質，將盡快釐清原因。