自比德州殺人狂！ 男子持電鋸恐嚇捷運乘客「砍掉你腦袋」

2018-10-31 16:20

〔即時新聞/綜合報導〕美國有名女網友布魯芙德(Jalina Bluford)29日在Twitter上指出,一名男乘客在舊金山灣區捷運(BART)的列車上攜帶兩台電鋸,且多次啟動開關,還嚇唬乘客「砍掉你的腦袋」。

綜合外媒報導,據布魯芙德下午4時34分上傳的影片,顯示里奇蒙至溫泉線(Richmond–Warm Springs line)的列車上,47歲男乘客賓漢(Patrick Bingham)先是啟動紅色電鋸,並在空中揮舞,接下來再從箱中取出另台灰色電鋸揮舞。

布魯芙德表示,過程中,賓漢曾藉電影《德州電鋸殺人狂》之名,表示自己是「BART殺人狂」,搞得車廂內人心惶惶;她還補充,這件事可不能開玩笑,因此才錄影PO上網,並在內文標記「BART」,希望捷運當局或警察發現,處理此事。

果真,BART捷運局事後在該貼文底下留言,指出賓漢在梅里特湖站( Lake Merritt Station)下車不久,便被警方逮捕。

報導補充,賓漢不僅因這件事,被依「公眾展示致命武器」罪名起訴,還被發現過去有偷竊和持有毒品前科,目前正面臨多項指控中。

THIS SHIT AINT FUNNY @SFBART YALL HAVE TO DO BETTER WHAT THE FUCK pic.twitter.com/jTmwYwyweu