自比德州殺人狂！ 男子持電鋸恐嚇捷運乘客「砍掉你腦袋」

2018-10-31 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國有名女網友布魯芙德（Jalina Bluford）29日在Twitter上指出，一名男乘客在舊金山灣區捷運（BART）的列車上攜帶兩台電鋸，且多次啟動開關，還嚇唬乘客「砍掉你的腦袋」。

綜合外媒報導，據布魯芙德下午4時34分上傳的影片，顯示里奇蒙至溫泉線（Richmond–Warm Springs line）的列車上，47歲男乘客賓漢（Patrick Bingham）先是啟動紅色電鋸，並在空中揮舞，接下來再從箱中取出另台灰色電鋸揮舞。

布魯芙德表示，過程中，賓漢曾藉電影《德州電鋸殺人狂》之名，表示自己是「BART殺人狂」，搞得車廂內人心惶惶；她還補充，這件事可不能開玩笑，因此才錄影PO上網，並在內文標記「BART」，希望捷運當局或警察發現，處理此事。

果真，BART捷運局事後在該貼文底下留言，指出賓漢在梅里特湖站（ Lake Merritt Station）下車不久，便被警方逮捕。

報導補充，賓漢不僅因這件事，被依「公眾展示致命武器」罪名起訴，還被發現過去有偷竊和持有毒品前科，目前正面臨多項指控中。

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