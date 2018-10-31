找到了！印尼獅航墜海 官方稱已掌握殘骸座標

印尼國軍總司令哈迪（圖中蓄鬍者）表示，今天上午救難機構的負責人向他匯報了JT610的座標。（歐新社）

2018-10-31 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅子航空JT610航班29日墜毀，機上189名乘客可能全數罹難。印尼軍方今天表示，現在已確定墜落地點的確切位置，搜尋行動持續進行。

綜合外媒報導，印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）表示，今天上午救難機構的負責人向他匯報了JT610的座標，將到現場查看，「官方相當有信心已經掌握JT610班機的機身位置。」他強調，希望座標位置是搜救隊一直在尋找的飛機主體的地點。

報導也提到，JT610班機的採用的波音737 MAX 8機型，是才剛使用2個月的新機，此次災難引起業界對該款機型的質疑，波音公司的專家已派員到印尼調查；獅航則表示，除了安全監管機構的調查之外，公司內部也正在進行緊密的內部調查。

獅航執行長西拉伊特（Edward Sirait）表示，與波音專家會面的時間仍然不確定，獅航董事總經理普陀特（Daniel Putut）週二晚間表示，公司希望在週三下午會見波音的專家。

此外，目前印尼運輸部已下令，對所有由獅航和印尼國航「嘉魯達印尼」航空（Garuda Indonesia）所運營的波音737 MAX 8機型，進行全面性的檢查。