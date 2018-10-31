10中國駭客竊航空機密遭起訴 美司法部：這才剛開始

中國間諜不斷侵入美、法航空公司，竊取渦扇發動機技術機密，來幫助中國國企開發類似的商用噴氣發動機。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2018-10-31 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕當地時間30日，美國司法部再次公佈10名屬於中國國安部門的商業間諜，罪名是控訴他們侵入美國航空公司的電腦，意圖竊取其航空技術及機密，這也是近2個月來，美方第3度指控中國駭客竊資事件，美司法部國安官員警告：「這才剛開始。」（This is just the beginning）

綜合美國媒體報導，美國再次公布中國駭客入侵美企竊取機密事實，至少從2010年開始，中國間諜不斷侵入亞利桑那州等地的美國航空公司，還有法國航空公司，竊取渦扇發動機技術機密，而當時中國航空國企也正在開發類似的商用噴氣發動機，其中2名隸屬中國國安部門江蘇分部情報官，6人是受雇駭客，還有2名法國航空公司的臥底員工，這些嫌疑犯都在海外，未被美國拘留。

有美國檢察官指出，這是中國國安局竊取機密商業資訊以促進中國商業利益的又一力證，美國國安助理檢察長德默斯（John Demers）警告：「這才剛開始。」，未來將與相關單位同心協力，以保護美國智慧財產和投資。