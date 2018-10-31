英超冠軍隊直升機墜毀 駕駛「避開人群」被讚英雄

英超冠軍隊直升機墜毀，萊斯特城的泰籍老闆維猜和機上4名人員全數罹難。（法新社）

2018-10-31 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭足球超級聯賽（英超）隊伍萊斯特城（Leicester City）泰籍老闆維猜（Vichai Srivaddhanaprabha），英國時間27日不幸墜機，維猜和機上4名人員全數罹難。直升機駕駛史瓦佛（Eric Swaffer）墜毀前奮力避開人群，被讚為英雄。

綜合外媒報導，萊斯特城泰籍老闆維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）的直升機，27日比賽後從球場起飛，不久後就墜毀在球場外的停車場，不少球隊隊職員陷入哀傷情緒。

英國「天空體育」攝影師考克（Dan Cox）表示，事發當時球場外聚集著散場的民眾，史瓦佛直到最後一刻，仍奮力把機身駛離人群，若直升機直接降落在球場門口，恐會釀成嚴重傷亡，讚史瓦佛和他的駕駛搭檔是英雄。

維猜之外，死者還包括他的2名隨行人員納沙拉（Nursara Suknamai）和卡佛彭（Kaveporn Punpare）、機師史瓦佛（Eric Swaffer）、機師的夥伴伊莎貝拉（Izabela Roza Lechowicz）。