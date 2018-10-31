中日達成「新時代三原則」？中外交部噤聲、日在野黨質疑...

日本首相安倍晉三（左）日前訪問中國，在與中國國家主席習近平（右）會面後確立「新時代三原則」，但中方事後不願確認雙方是否達成共識，日本國內亦有對三原則抱持懷疑態度的聲音。（歐新社）

2018-10-31 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三日前訪問中國，在與中國國家主席習近平會面後確立「新時代三原則」，被外界視為兩國關係和解的一步。但中方事後不願確認雙方是否達成共識，日本國內亦有對三原則抱持懷疑態度的聲音。

根據日本《共同社》報導，對於習安會後確立「新時代三原則」一事，中國外交部沒有進一步證實，僅稱雙方就深化彼此關係達成高度共識。日本在野黨國民民主黨主席玉木雄一郎直言，三原則的說法可能是捏造；日本社會民主黨主席又市征治則批評安倍的發言帶有投機主義。

報導中指出，安倍在備詢時表示，與習近平和中國國務院總理李克強確認了以三原則作為中日關係的指標。官房長官菅義偉說，日本與中國就三原則達成共識，雙方出現分歧的說法並不正確。

中日兩國因歷史因素和領土問題，多半處於關係不佳的狀態，但隨著美中在貿易與軍事問題交鋒，成為中日拉近距離的契機。安倍日前與習近平、李克強個別會面，確立了新時代中日關係的三個原則，為「化競爭為協調」、「成為合作夥伴而非威脅」、「推進自由公平的貿易」。但官房副長官西村康稔在當時澄清，沒有三原則這一說法。