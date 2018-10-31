京東美妝文案涉歧視 被中國網友狂轟急道歉

中國網友在微博上貼照發文，表示京東美妝包裝商品的箱子外觀上，竟寫有疑似涉及歧視的「不塗口紅的你，和男人有什麼區別」字眼，使其忍不住驚呼「京東真是瘋啊」。（圖翻攝自微博）

2018-10-31 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國京東集團旗下京東美妝近日被微博網友爆料，包裝商品的箱子寫有「不塗口紅的你，和男人有什麼區別」字句，涉及嚴重性別歧視、挨批「京東真是瘋啊」，其他中國網友見狀相繼轉載、罵聲四起，京東美妝官方微博昨天下午則緊急發布道歉聲明。

中國京東集團執行長劉強東，今年9月時在美傳出捲入疑似性侵女子風暴，公司股價應聲大跌。中國一名網友「pinkoleander」昨天上午9時許在微博分享一張照片，內容是一個左上角印有「京東美妝、懂你的美」的紙箱上，右下角卻寫道「不塗口紅的你，和男人有什麼區別」，讓PO文者感嘆「京東真是瘋啊」、「論CEO如何影響一家企業的氣質」。

該張照片上線後迅速在微博上轉傳，中國網友們指責該篇廣案文案涉及「歧視女性」、「要不要化妝是每個人的自由」、「low到爆」、「要不要化妝是每個人的自由」、「也有塗口紅的男生，看來京東還是很直男思維」、「這種廣告到底為什麼會通過？」

對於中國網友的大肆評論，京東美妝官方微博也在3小時後，貼文回應「相關快遞箱上出現不妥文案，引發了網友的關注和批評，就此，我們表示最誠摯的道歉」，並指初步查核發現「印有該文案的快遞箱約為300000箱，有1000箱已發出」，目前已採取更換措施、銷毀所有尚未發出的快遞箱，若已收到的客戶，會補償一份美妝用品。

該篇致歉文也提到，「京東美妝業務正處於發展期，此次不當文案完全是沒有端正態度，一味追求營銷噱頭所導致」，承諾將嚴肅處理相關責任人士、完善審核程序，杜絕類似情況再度發生，同時強調公司「尊重每位用戶的不同選擇」、感謝客戶的支持與理解。