王健「意外摔死」？！ 外媒曝此案仍疑點重重

法國法院裁定海航聯合創始人王健死亡原因，是「意外摔倒」而死亡，但外媒質疑其死因仍疑點重重。（美聯社資料照）

2018-10-31 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕今年7月3日，中國海航集團（HNA Group）聯合創始人王健在法國普羅旺斯墜亡。近日，外媒引述法國高等法院一名檢察官稱，根據相關司法調查結果，認定王健是「意外」摔下教堂附近高牆而死亡，並且事故發生時是獨自一人。然而有美國私家偵探調查後認為，此案仍存在許多疑點。

《華盛頓自由燈塔》資深編輯葛茨（Bill Gertz）昨日報導，法國高等法院檢察官居瑪斯（Philippe Guémas）10月5日回覆稱，「對王健死亡情況的調查現已完成」，更在電郵中指出，「該案沒有任何犯罪行為的跡象，王先生獨自一人，他爬上牆，然後失去平衡掉下去」。

法官方稱王健之死屬「意外」 私人偵探曝疑點

儘管法國官方認定，王健在普羅旺斯地區的奔牛村教堂摔死純屬「意外」，兩名曾在紐約市警察局（NYPD）任職的美國偵探進行私人調查後，卻發現此案仍疑點重重。調查指出，王健並非獨自前往教堂遊覽，他的隨行人員包括兩名中國保安人員、一名翻譯，這名翻譯還是案發時第一個向村裡附近餐館求助的人。

在這個餐館工作的法國人Gaétan Delforge表示，王健一行有5人。他也是見證王健摔落的第一個外人，他說自己到達牆根時，兩名中國保安似乎在試圖搶救，還多次捏王健的臉頰。Delforge透露，「我試圖抓住他的脖子，讓他處於（恢復的）位置，但（中國保安）非常反對」。

法當地警察、消防員被下封口令

報導指出，進行私人調查的一位美國偵探透露，「官方的說法是，王健想爬到牆上去自拍，我們也去牆上看了一下」，他透露，「我可以將那堵牆推倒，沒有一個理智正常的人會爬牆」，偵探還說，該村的監視錄影畫面也被竄改，王健一行人到達教堂這期間拍攝的錄影畫面，似乎已被警方刪除。

另一名偵探透露，王健從當地酒店享用早餐後出發，到乘車前往教堂並意外摔死為止，只花了15分鐘的時間，「這個時間顯示，這不是偶然事件」。據報導，法國當局禁止發布任何有關此案的其它消息，參與案件調查的警察和消防員也被下達封口令，甚至負責王健住宿的旅行社人員都說，中國政府官員要他們對王健之死不予評論。