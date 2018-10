王健「意外摔死」？！ 外媒曝此案仍疑點重重

2018-10-31 11:08

〔即時新聞/綜合報導〕今年7月3日,中國海航集團(HNA Group)聯合創始人王健在法國普羅旺斯墜亡。近日,外媒引述法國高等法院一名檢察官稱,根據相關司法調查結果,認定王健是「意外」摔下教堂附近高牆而死亡,並且事故發生時是獨自一人。然而有美國私家偵探調查後認為,此案仍存在許多疑點。

《華盛頓自由燈塔》資深編輯葛茨(Bill Gertz)昨日報導,法國高等法院檢察官居瑪斯(Philippe Guémas)10月5日回覆稱,「對王健死亡情況的調查現已完成」,更在電郵中指出,「該案沒有任何犯罪行為的跡象,王先生獨自一人,他爬上牆,然後失去平衡掉下去」。

儘管法國官方認定,王健在普羅旺斯地區的奔牛村教堂摔死純屬「意外」,兩名曾在紐約市警察局(NYPD)任職的美國偵探進行私人調查後,卻發現此案仍疑點重重。調查指出,王健並非獨自前往教堂遊覽,他的隨行人員包括兩名中國保安人員、一名翻譯,這名翻譯還是案發時第一個向村裡附近餐館求助的人。

在這個餐館工作的法國人Gaétan Delforge表示,王健一行有5人。他也是見證王健摔落的第一個外人,他說自己到達牆根時,兩名中國保安似乎在試圖搶救,還多次捏王健的臉頰。Delforge透露,「我試圖抓住他的脖子,讓他處於(恢復的)位置,但(中國保安)非常反對」。

報導指出,進行私人調查的一位美國偵探透露,「官方的說法是,王健想爬到牆上去自拍,我們也去牆上看了一下」,他透露,「我可以將那堵牆推倒,沒有一個理智正常的人會爬牆」,偵探還說,該村的監視錄影畫面也被竄改,王健一行人到達教堂這期間拍攝的錄影畫面,似乎已被警方刪除。

另一名偵探透露,王健從當地酒店享用早餐後出發,到乘車前往教堂並意外摔死為止,只花了15分鐘的時間,「這個時間顯示,這不是偶然事件」。據報導,法國當局禁止發布任何有關此案的其它消息,參與案件調查的警察和消防員也被下達封口令,甚至負責王健住宿的旅行社人員都說,中國政府官員要他們對王健之死不予評論。

