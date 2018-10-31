國泰航空940萬乘客個資外洩 又爆乘客信用卡疑遭盜刷...

香港國泰航空日前爆出940萬名乘客的資料外洩。（歐新社）

2018-10-31 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港國泰航空日前爆出940萬名乘客的資料外洩，包括乘客姓名、國籍、出生日期、電話號碼、電郵、地址、護照號碼及身分證號碼。昨天又有國泰航空乘客指控，曾經在國泰使用過的信用卡，今年6月慘遭盜刷近十萬港元，懷疑和國泰洩露私隱事件有關。

根據香港《蘋果》報導，一名在香港住了20年的的外籍人士安東尼（Anthony，化名）是國泰航空的金卡會員，但過去曾刷過國泰機票的信用卡，竟在6月被盜刷，時間點和國泰爆出個資外洩的時間點吻合，他懷疑與國泰有關連。

安東尼也抱怨，國泰發生個資外洩後，沒有迅速的反應及調查，反觀遇到同樣問題英國航空，40小時內已通知乘客，國泰卻要花7個月時間通知。

另有香港網路保安公司只出，近日國泰有10多名客戶報稱，在國泰航空使用過的信用卡，近月出現被盜刷情況，損失由幾千元至10萬港元。國泰航空則重申，沒有證據顯示任何個人資料曾被不當動用，沒有任何一位乘客的旅行及常客計劃資料被瀏覽，也沒有任何密碼外洩。

針對國泰航空個資外洩案，香港立法會政制事務委員會主席張國鈞表示，立法會11月將召開特別會議；國泰航空企業事務部回應稱，就資料安全事件一直緊密配合當局調查。