《神鬼無間》要犯 美國黑幫老大在監獄遭謀殺

《神鬼無間》的取材來源、美國波士頓最惡名昭彰的黑幫老大巴爾杰（James "Whitey" Bulger），才剛移入高度安全的吉尼亞州黑澤爾頓聯邦監獄次日，離奇在獄中身亡。（路透）

2018-10-31 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕電影《神鬼無間》的取材來源、美國波士頓最惡名昭彰的黑幫老大「白毛」巴爾杰（James "Whitey" Bulger），才剛移入高度安全的吉尼亞州黑澤爾頓聯邦監獄次日，離奇在獄中身亡，聯邦調查局（FBI）已經開始查詳細死因。美國媒體報導，3名囚犯將巴爾杰的輪椅推到監視器拍不到的死角，用包在襪子裡的鎖頭，狠打他的頭部，並試圖挖出他的眼睛，手法相當兇狠。

綜合媒體報導，美國聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）發出聲明指出，證實89歲的巴爾杰已經死亡，並說聯邦調查局正在調查此案，但未交代巴爾杰的明確死因。一名了解此事的監獄員工透露，聯邦調查局以謀殺案作為調查。

一名監獄的消息人士告訴《TMZ》，3名囚犯將巴爾杰的輪椅推到監視器拍不到的死角，用包在襪子裡的鎖頭，狠打他的頭部，並試圖挖出他的眼睛。監獄的一名員工說，巴爾杰前一天才坐在輪椅上被轉移到的這座高安全監獄。

巴爾杰為愛爾蘭裔美國人，在波士頓組織了以愛爾蘭裔成員為主的冬山幫（Winter Hill Gang），成為南波士頓勢力最大的幫派份子。他從1975年開始長期擔任FBI秘密線民，FBI為獲取情報，長期故意忽視與放任他進行犯罪。1994年，巴爾杰被FBI內鬼通風報信，開始逃亡一途，名列FBI十大通緝要犯，懸賞金僅次於全球頭號恐怖分子賓拉登（Osama bin Laden），賓拉登死後，升格為十大要犯之首，他在2012年遭到逮捕。

2006年美國警匪片《神鬼無間》（The Departed）的取材來源就來自巴爾杰，此片由名導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導，傑克尼克遜（Jack Nicholson）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）及麥特戴蒙（Matt Damon）主演，傑克尼克遜其中的角色就讓人聯想到巴爾杰。