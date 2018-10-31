神鬼無間要犯 波士頓黑幫老大巴爾杰命喪監獄

2018-10-31 05:12

〔中央社〕美國聯邦監獄管理局表示，89歲的波士頓黑幫老大巴爾杰（James "Whitey" Bulger）被發現陳屍西維吉尼亞州聯邦監獄，聯邦調查局（FBI）正在調查此案。

巴爾杰在移監這座高度安全監獄次日死亡，聯邦官員未說明他的死因，但是聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）表示，沒有其他囚犯或監獄人員受傷。

美國有線電視新聞網（CNN）和波士頓環球報（Boston Globe）報導，巴爾杰遭到謀殺，但沒有提供進一步細節。巴爾杰的辯護律師布瑞南（Henry Brennan）表示，他無法證實或否認這些報導。

巴爾杰是愛爾蘭裔美國人，在波士頓組織了以愛爾蘭裔成員為主的冬山幫（Winter Hill Gang），成為南波士頓勢力最大的幫派分子，稱霸波士頓黑社會25年。同時從1975年開始，長期擔任FBI線民，FBI為了獲取情報，長期故意忽視與放任他犯罪。

1994年12月，巴爾杰在FBI內鬼的通風報信下，踏上逃亡一途，名列FBI十大通緝要犯，懸賞金僅次於全球頭號恐怖分子歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden），賓拉登遭擊斃後，升格為十大要犯之首。

巴爾杰逃亡16年後2012年6月落網，2013年8月遭陪審團裁定其謀殺、敲詐、洗錢、販毒以及非法藏械等31項罪名成立，其中包括有涉嫌參與11起謀殺案，被判處兩個無期徒刑外加5年。

巴爾杰是2006年警匪片「神鬼無間」（The Departed）的取材來源。名導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的神鬼無間，由傑克尼克遜（Jack Nicholson）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）及麥特戴蒙（Matt Damon）主演，巴爾杰會讓人聯想到傑克尼克遜在片中飾撇F3F3506.CAP 10/31/18 05:05:35神鬼無間要犯 波士頓黑幫老大巴爾杰命喪監獄〔中央社〕美國聯邦監獄管理局表示，89歲的波士頓黑幫老大巴爾杰（James "Whitey" Bulger）被發現陳屍西維吉尼亞州聯邦監獄，聯邦調查局（FBI）正在調查此案。

巴爾杰在移監這座高度安全監獄次日死亡，聯邦官員未說明他的死因，但是聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）表示，沒有其他囚犯或監獄人員受傷。

美國有線電視新聞網（CNN）和波士頓環球報（Boston Globe）報導，巴爾杰遭到謀殺，但沒有提供進一步細節。巴爾杰的辯護律師布瑞南（Henry Brennan）表示，他無法證實或否認這些報導。

巴爾杰是愛爾蘭裔美國人，在波士頓組織了以愛爾蘭裔成員為主的冬山幫（Winter Hill Gang），成為南波士頓勢力最大的幫派分子，稱霸波士頓黑社會25年。同時從1975年開始，長期擔任FBI線民，FBI為了獲取情報，長期故意忽視與放任他犯罪。

1994年12月，巴爾杰在FBI內鬼的通風報信下，踏上逃亡一途，名列FBI十大通緝要犯，懸賞金僅次於全球頭號恐怖分子歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden），賓拉登遭擊斃後，升格為十大要犯之首。

巴爾杰逃亡16年後2012年6月落網，2013年8月遭陪審團裁定其謀殺、敲詐、洗錢、販毒以及非法藏械等31項罪名成立，其中包括有涉嫌參與11起謀殺案，被判處兩個無期徒刑外加5年。

巴爾杰是2006年警匪片「神鬼無間」（The Departed）的取材來源。名導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的神鬼無間，由傑克尼克遜（Jack Nicholson）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）及麥特戴蒙（Matt Damon）主演，巴爾杰會讓人聯想到傑克尼克遜在片中飾演的角色。