美國防副助理部長：台國防發展要改變舊思維

2018-10-31 03:20

〔中央社〕美國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛表示，在預算與時間考量下，台灣不能忽略關乎生死的必要需求，要改變舊思維，才能確保兩岸與印太區域和平、穩定。

海大衛（David Helvey）昨天出席美台國防工業會議並發表演說。根據國防部釋出的講稿，海大衛首先重申美國基於三公報及台灣關係法的一個中國政策，強調美國會堅定支持台灣自我防禦，同時維持美國自身的能力，以抵抗可能傷害台灣安全、社會與經濟體系的武力或其他形式脅迫。

海大衛也花了不少時間陳述對台海軍事情勢的擔憂。他指出，台灣正處於北京輿論與軍事規畫的十字路口。美國國防部的國防安全戰略報告（NDS）指出，中國正利用軍事現代化、影響力與侵略性經濟手段強迫鄰國，以重新定義符合其利益的印太戰略。

他指出，台灣的安全不能依賴北京的容忍，沒有跡象顯示北京打算放棄使用武力，不論是現在還是未來。中國正在尋求改變現狀，侵蝕台灣的國際外交空間，並增加解放軍在第一島鏈內外的活動頻率與規模，這些行為只會使和平解決兩岸議題變得更加困難，台灣必須利用不對稱優勢。

談及「整體防衛構想」（ODC）時，海大衛表示，ODC側重不對稱戰爭、部隊保衛與沿海戰爭，利用台灣的地理優勢。美國國防部一直在協助台灣思考如何在分散的環境中提高聯合作戰能力，面對解放軍的兩棲入侵能力，台灣在這方面的進展將是關鍵，

對於台灣宣示發展國防自主政策與調高國防預算，海大衛予以肯定，但也指出，台灣的預算太少、時間有限，不能因為專注於較不重要的次級目標，而忽略了生死存亡的必要需求。他也再次重申台灣戰力發展應考量可靠、韌性與成本效益。

海大衛坦言，他所提出的變化是具破壞性的，迫使美台雙方思考，改變舊思維、舊採購、規劃與培訓模式，但冷靜看待區域軍事平衡，以及確保台灣有能力抵禦脅迫與威嚇侵略，這些改變必不可少，因為這將能確保兩岸與印太區域和平穩定的維持，更重要的是有助於保護台灣2300萬人的自由民主生活模式。（編輯：陳政一）