金庸辭世 印度寶萊塢巨星阿米爾汗發文哀悼

2018-10-31 01:36

〔中央社〕武俠泰斗金庸昨天辭世，有「印度劉德華」和「印度的良心」之稱的寶萊塢巨星阿米爾汗在微博上發文說，對金庸的死訊非常難過，金庸的「鹿鼎記」帶給他許多快樂。

阿米爾汗（Aamir Khan）在微博以英文寫到，他聽到金庸的死訊，感到非常難過。金庸的著作「鹿鼎記」帶給他許多快樂，他幾個月前才看了這本小說。

在微博的貼文中，阿米爾汗說，他很希望能見金庸一面，金庸的小說帶給他及幾個不同世代的人許多歡樂，「我是他（金庸）最大的粉絲」。

阿米爾汗表示，衷心向金庸的家人致上慰問，希望金庸能夠安息。

阿米爾汗自稱是金庸最大粉絲，有媒體曾報導，阿米爾汗想買「射雕英雄傳」、「天龍八部」、「倚天屠龍記」等金庸部分著作版權，拍攝印度版影視作品。

金庸的武俠小說在全球華人圈非常受到歡迎，也被拍成多部電影和連續劇，其中部分小說著作也曾翻譯成英文、法文、韓文、日文、越南文、泰文、緬甸文、馬來文及印尼文等，讓包括阿米爾汗在內的其他國家人們，都能欣賞金庸筆下的精彩故事與武俠人物。

阿米爾汗自從以「三個傻瓜」等寶萊塢電影逐漸為華人觀眾熟知後，最近又以「我和我的冠軍女兒」（Dangal）、「隱藏的超級巨星」（Secret Superstar）等電影在中港台等地受到歡迎，因而更加認真經營微博，以便跟華人粉絲有更多互動。（編輯：陳政一）