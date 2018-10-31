印尼續查獅航失事原因 下令檢查所有同型客機

2018-10-31 00:46

〔中央社〕印尼獅子航空（Lion Air）一架機上189人的全新噴射客機墜海，在搜救小組尋獲更多受害者遺體的同時，印尼今天下令對所有同型波音737-MAX飛機進行檢查。

在雅加達的一處碼頭貨倉，官員繼續進行令人生畏的任務，將遺體、飛機殘骸和尋獲的乘客私人物品分開，然後將包括一名嬰兒在內的人體屍塊，送往醫院進行DNA檢測。

沿著碼頭排列的是越來越多從海裡打撈上岸的一堆堆物品，包括散落在飛機座位之間的單隻鞋子、被撕裂的衣服碎片、錢包和提袋。受到失事時陡然下墜的衝擊，飛機座位的藍色表布都被剝除。

失事的波音737 MAX型客機數月前才投入服務行列，不料昨天機師提出折返雅加達的要求後不久，飛機就墜入印尼北岸外的爪哇海（Java Sea）。

這架獅子航空JT610班機在突然下墜的同時加速，然後在起飛12分鐘後從雷達上消失。目擊者表示，這架窄體客機墜海。

印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）今天下令，所有波音737-MAX型飛機接受檢查，但未要求停飛。

當局正試圖查出飛機墜落地點，以及預料對失事調查至關重要的飛航紀錄器。

新加坡管理大學（Singapore Management University）飛航專家范正平（Terence Fan）表示：「現在最重要的是找到所謂黑盒子的下落，包括座艙語音紀錄器和飛航資料紀錄器在內。」

「這應能顯示飛機和機師（在失事過程中）的實際行動。」

獅子航空昨天承認，失事客機先前飛返回雅加達前，曾在峇里島因一項未明說的技術性問題接受修理。該公司說，這是「正常程序」。

飛行過程的資料顯示，這架飛機可能曾顛簸飛行。社群媒體上流傳的一份維護紀錄（technical log）顯示，機長和副機師儀表板出現不同的速度和高度讀數。

范正平表示：「目前還不清楚這問題是否已確實解決，因為在據傳這個問題被修好後，這架注定飛向死亡的航班是第一架離開機場的飛機。」

這架飛機最後一次飛行時的速度比預期快很多，但機師並未報告出現緊急事故，也未嘗試海上降落。

飛航分析員杜迪（Dudi Sudibyo）表示：「這可能代表這架飛機失控。」

波音公司（Boeing）在737 MAX型客機去年進行首次商業交機前數天，因為發動機問題，暫緩公布這款飛機的油耗資料。

這架失事班機墜海前一天，亦即28日，曾從峇里島（Bali）載客返回雅加達（Jakarta）。當時搭乘此航班的兩名乘客表示，飛機發生多項令人煩惱和驚恐的問題。

乘客之一的阿隆（Alon Soetanto）接受印尼電視台TVOne訪問時表示，飛機剛起飛的數分鐘內，曾數度突然下墜。

他說：「起飛後約3到8分鐘左右，我感覺飛機失去動力，無法爬升。這情況在飛行途中發生數次。我們覺得好像坐在雲霄飛車裡，有些乘客開始驚慌、嘔吐。」

28日也搭乘此航班的另一家印尼電視台Indonesian TV主播康齊塔（Conchita Caroline），在網路發表一篇詳盡的貼文指出，登機作業拖延逾一小時，後來飛機被拖車拖行過程中發生技術性問題，迫使飛機返回停機坪。