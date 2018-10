體驗中國「社會信用」系統 英記者嘆：電影反烏托邦世界

2018-10-30 23:21

〔即時新聞/綜合報導〕一名英國記者日前搭乘中國北京前往上海的子彈列車,在列車上聽到廣播「破壞公共秩序的任何違規行為,都將受到懲處,並將行為紀錄在個人的社會信用評分系統中」,讓他大嘆中國這種制度根本是電影中才會出現的「反烏托邦社會」情形。

這名英國記者將他搭乘中國子彈列車時聽到的廣播內容錄製下來,並上傳到社群網站Twitter上。從影片中可聽聞,中國地鐵上的廣播提到「逃票上車、抽菸等違反社會秩序的行為,都將被記錄在個人的社會信用評分系統中,請所有乘客遵守相關規定,共同維持良好的公共秩序」。這名記者也在推特表示,這樣的「社會信用」系統 ,根本就是影集《黑鏡》中出現的反烏托邦情節。

據維基百科解釋,反烏托邦是烏托邦的反義語,希臘語字面意思是「不好的地方」,它是一種不得人心、令人恐懼的假想社群或社會,是與理想社會相反的,一種極端惡劣的社會最終形態。反烏托邦常常表徵爲反人類、極權政府、生態災難或其他社會性的災難性衰敗。

此英國記者的這則推特也被近15000人轉推,不少網友同意他的觀點表示「專制、落後和極端主義」、「民主的倒退」、「電影演的是真的」、「不覺得這就是《黑鏡》取材的來源嗎?」、「極權政府真的很恐怖」。

Here's a dystopian vision of the future: A real announcement I recorded on the Beijing-Shanghai bullet train. (I've subtitled it so you can watch in silence.) pic.twitter.com/ZoRWtdcSMy