印尼獅航空難已尋獲34遺體 當局下令檢查同型飛機

印尼獅子航空一架飛機昨（29）日墜海，機上189人恐全數罹難，當局今日持續搜尋殘骸，至今已尋獲34具遺體。（美聯社）

2018-10-30 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅子航空一架飛機昨（29）日墜海，機上189人恐全數罹難，當局今日持續搜尋殘骸，至今已尋獲34具遺體，但尚未打撈到黑盒子。印度當局今日也下令檢查所有與失事班機同型的飛機「波音737 MAX」。

綜合外媒報導，印尼獅航JT610班機原定週一從雅加達飛往邦加島首府邦加檳港，但在起飛13分鐘後失聯，墜毀於西爪哇省北部海域。印尼政府昨日表示，機上189名乘客、包括8名機組員、1名兒童、2名嬰兒和20名財務部官員恐已全數罹難。

印尼搜救單位今日持續進行搜索，已送出34個裝有遺骸的屍袋，包括可能是嬰兒的遺體，將待DNA檢測分辨身分。印尼國家搜救總署署長蕭基（Muhammad Syaugi）指出，另尋獲14個飛機殘骸，但仍未打撈到關鍵的黑盒子。

蕭基表示，浮上水面的東西已全都被收集，但希望能找到飛機的主機身，「通常黑盒子離機身不遠」。安全專家則表示，重點是找到駕駛艙錄音機和飛行數據紀錄器，以確定飛機失事原因。

另外，印尼政府今日也下令引入與失事班機同型飛機的獅子航空和嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）徹底檢查「波音737 MAX」。前者有8架，後者有1架。飛機製造商波音公司也將提供技術支援，協助調查獅航空難。