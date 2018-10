2018-10-30 21:57

〔即時新聞/綜合報導〕丹麥警方上月28日無預警暫時關閉了丹麥2座聯外大橋,今日丹麥安全部門透露,上個月的行動是為了追捕了1名計畫在丹麥發動襲擊的嫌犯,已在本月21日成功逮捕。

綜合外電報導,丹麥安全部門今日透露,他們在10月21日逮捕了1名有伊朗背景的挪威人,上月底封鎖聯外大橋的行動也是為了逮捕這名嫌犯。

這名挪威人被懷疑是由伊朗情報單位派出,計畫謀害伊朗反對派組織「解放阿瓦士鬥爭運動」(Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz)丹麥支部的領導人。

「解放阿瓦士鬥爭運動」是由伊朗少數民族阿瓦士阿拉伯人組成的反對派組織,被伊朗當局列為恐怖組織,他們透過武力與各種抗爭行動在伊朗積極爭取獨立。