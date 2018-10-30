全球最有愛心的國家 印尼踢下緬甸奪冠、台灣第64名

英國「慈善援助基金會」（CAF）週二（30日）公布2018「全球慈善捐款指數」報告，最有愛心的國家是印尼。圖為印尼志工淨灘。（歐新社）

2018-10-30 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國「慈善援助基金會」（CAF）週二（30日）公布2018「全球慈善捐款指數」（World Giving Index）報告，最有愛心的國家是印尼，去年的榜首緬甸則跌至第9名，台灣名列64位。

綜合外媒報導，這份榜單調查了全球146個國家、超過15萬人，受訪當下的過去一個月是否曾經幫助陌生人、捐助金錢或者從事志願工作，以衡量各國的慷慨程度。今年是第9次發布報告。

去年名列第2位的印尼今年首次奪下榜首，澳洲排第2名、紐西蘭第3名、美國第4名、愛爾蘭第5名，第6名至第10名依序是英國、新加坡、肯亞、緬甸、巴林。緬甸自2014年以來一直是世界最有愛心的國家，但今年跌落至第9名。CAF表示，難以否定羅興亞危機影響了緬甸的分數，但研究也顯示，緬甸從事志願工作人數下降。

台灣今年位居第64名，其中幫助陌生人位居第84名，捐款排在第47名，志工服務排在第75名。台灣去年總排名位居第52名。其他主要國家方面，加拿大15、德國22、香港30、伊拉克34、南非40、印度43、南韓60、義大利68、法國72、日本128。倒數3名依序是葉門、希臘和中國。

若看分項排行，回答曾經幫助陌生人比例最高的國家是利比亞，捐款方面得分最高的是緬甸，印尼是從事志願工作榜的冠軍。

CAF執行總裁約翰·盧（John Low）表示，今年報告顯示非洲的捐款持續增加，去年西方國家行善指數下降的情況似乎已經逆轉；「但我們應該擔心，捐款人數比例已連續2年下降」。