打賞直播主5000求見面 男粉看完嫌醜要求退費

中國一名男子為了和心儀的直播主見面，贊助對方人民幣1200元（約新台幣5500元），見到面後卻因外表不符期待而要求退費。（圖擷取自梨視頻）

2018-10-30 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕直播產業近年蓬勃發展，許多粉絲會透過「打賞」、「斗內」（donate）等行動來表示對直播主的支持，中國一名男子日前為了和心儀的女性直播主見面，贊助對方人民幣1200元（約新台幣5300元）後如願，未料男粉在見到本人後，卻因不符期待大失所望，要求退費，事後雙方還鬧上警察局。

據《梨視頻》報導，該名直播主在25日前往中國福建某間警察局報案，聲稱在路邊遭到3名男子騷擾，經警方了解後得知，原來其中一名男子是直播主的忠實粉絲，為了博取好感，男子支付人民幣1200元的斗內費，希望能見到一面，結果終於見面後卻發現「和在網路上看到的模樣不一樣」，男子覺得被騙要求退錢，但直播主不願退還，讓雙方爆發拉扯爭執。

報導指出，在警方勸說下，最後是由男子自行聯繫網路平台商量退費事宜，才讓這場鬧劇劃下句點。

事情曝光後，中國網友紛紛留言表示，「成年人成熟一點行不行」、「不就是想做猥褻的事嗎」、「現在還能相信女生網上照片的人不多了」、「各懷鬼胎還嫌貴」。