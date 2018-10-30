到美國生「美寶」？ 川普不爽 打算終結「出生公民權」

據美國媒體最新消息指出，川普計畫簽署一項行政命令，結束「出生公民權」。（美聯社）

2018-10-30 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後一直推行強硬移民政策，據美國媒體最新消息指出，川普打算簽署行政命令結束「出生公民權」。這可能引發川普和法院之間的新一波對峙。

美國新聞網站「Axios」報導，川普29日接受「HBO Axios」節目的獨家專訪表示，非美國公民和非法移民在美國境內生下孩子、孩子就可獲得美國公民身分，他計畫簽署行政命令取消這項權利。

「Axios」指出，這將是川普上任後一連串強硬移民政策中最引人注目的舉措，這次是針對「定錨嬰兒」（anchor baby）和依親方式的「連鏈移民」（chain migration），可能引發川普政府與法院的新一波對峙。

儘管此舉極具爭議，但川普仍計劃繼續採取行動，並表示他可以通過行政命令來做到這一點。他說：「你絕對可以通過國會法案來做到這點，但現在他們說我只能通過行政命令做到。」

川普表示：「我們是世界上唯一讓一個人進來生孩子的國家，嬰兒本質上是美國公民...擁有所有這些好處。」川普說：「這很荒謬。這太荒謬了。它必須結束。」