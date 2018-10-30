好煩惱！明天萬聖節 蒙古下令禁止全國學校慶祝

西方傳統節日萬聖節將至，蒙古國今年已發布通知，禁止學校慶祝萬聖節。（法新社）

2018-10-30 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕西方傳統節日萬聖節將至，蒙古國今年已發布通知，禁止學校慶祝萬聖節，反映出這個內陸國家在經濟快速轉型之際，擔憂本土佛教傳統受到侵蝕。

《路透》報導，蒙古教育部在上週發給所有學校的指令中強調，萬聖節並不是官方認可的節日，要求所有學校今年停止舉辦相關慶祝活動。當局表示，有不少父母曾抱怨被孩子要求花錢布置萬聖節服裝。

這個西方傳統節日近年在蒙古首都烏蘭巴托越來越受歡迎，一間專攻外語的學校職員表示，一般來說，是否慶祝萬聖節取決於學生，但「有些人可能過於沉迷或濫用（萬聖節），並產生負面社會影響，因此決定取消慶祝活動」。

蒙古政府正試圖實現經濟現代化並開放外國投資，但為避免大鄰國俄羅斯與中國對蒙古有過大影響，當局還與美國、日本等「第三鄰國」加強聯繫，因此增加了文化交流。但這快速轉變讓民眾擔憂蒙古的遊牧和佛教文化可能丟失。

報導指出，雖然當局禁止學校慶祝，但預計占蒙古一半人口的烏蘭巴托仍會有萬聖節慶祝活動。派對用品店老闆D. Purev說，「到目前為止，我還沒看到這項禁令對生意有任何影響」。