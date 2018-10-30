外界質疑不斷 日政府：東奧直接支出僅480億

日本2020東京奧運選手村正在趕工興建。（路透）

2018-10-30 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本會計檢查院（等同我國審計部）先前公布一項調查，顯示當局已在2020東京奧運暨帕運上（以下統稱東奧），花費逾8000億日圓，因此日本政府今（30）日粗略區分花費項款，並指出，其實東奧直接支出僅僅約1725億日圓（約新台幣480億元）。

日本《共同社》報導，東京奧運組織委員會先前宣稱，不包括籌備費在內，預估直接花費在大賽的總額是1.35兆日圓（約新台幣3758億元），其中該委員會和東京都政府將各負擔6000億日圓，中央則是1500億日圓，但會計檢查院指出，近5年當局為籌備東奧，已支出8011億日圓（約新台幣2230億元），有些還是與東奧無關的行政業務花費，引發外界質疑。

日本政府對此解釋，東奧相關花費細項繁多，需列表清楚。其中，「特別有助於大賽籌備、運營」等項目共計53項，約1725億日圓；「很難算出直接有助於大賽」的花費有208項，共5461億日圓（約新台幣1520億元）；「與大賽關聯性相對較低」的有29項，共826億日圓（約新台幣230億元）。

日本政府認為，會計檢查院的支出調查，未釐清、區分與大賽關聯性的差異，易使民眾誤認政府揮霍浪費公帑；奧運大臣櫻田義孝則表示，未來將簡明易懂得列出東奧支出，讓國民能夠理解政府的確切花費。

報導還透露，雖然中央政府要負擔1500億日圓，但因還有各省廳的相關舉措，很難看清楚中央負擔的全貌。