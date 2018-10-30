戰時徵工賠償案終審日企敗訴 日、韓關係恐難回溫

2018-10-30 14:55

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕日本與中國關係回溫，但和南韓的關係依舊冷吱吱，被視為將再次引發日韓關係緊張的戰時徵用勞工賠償案，南韓最高法院30日下午命令日本新日鐵住金（舊稱新日本製鐵）必須賠償4名原告。

日本政府向來主張，日韓於1965年簽署「日韓請求權協定」時，日本提供南韓3億美元的無償援助，包括國家與國民個人相關請求權問題已得到「最終解決」。

這起訴訟始於2005年，包括戰時在岩手縣製鐵所工作的李春植等4名南韓人，向新日鐵住金提告，指在殖民時期被被迫從事強制勞動，該案一審及二審原告均敗訴。但進入2012年後日韓關係生惡，南韓最高法院也於同年做出「個人請求權有效」的見解，全案豬羊變色，13年首爾高等法院翻案重審，宣判新日鐵住金必須賠償每人一億韓元（約合台幣三百萬元），被告不服上訴，南韓最高法院經過5年審理，在今天下午做出被告必須賠償的終審判決。

這起官司纏訟十多年，除了李春植之外其他3名原告均已過世。十多年來各審判決的結果受到日韓關係變化左右，韓媒甚至質疑朴槿惠執政後期日韓之際，曾向最高法院施壓導致審理延遲。不過另一方面，判決的結果也將影響日韓關係，日方認為，原告勝訴代表「日韓請求權協定」遭到否定，此事應由南韓政府解決，如果透過外交協商無法解決，最後可能向國際法院（CIJ）提訴。

除了目前新日鐵住金案之外，目前南韓還有其他兩件類似求償訴訟案，被告均為三菱重工業，其中有件原告5人的求償案，2015年光州高等法院判決需賠償每人1100萬圓到1300萬圓（約合台幣300至360萬元），三菱重工提出上訴，南韓最高法院已於上月開始審理。