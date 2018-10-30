天文大突破！ NASA探測器飛越太陽 創最「接近」紀錄

今年8月發射的「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe，圖）打破1976年紀錄，成為最靠近太陽的人造物體。（美聯社）

2018-10-30 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕人類文明又離太陽更近了！美國國家航空暨太空總署（NASA）今（30）日宣布，今年8月發射的「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe），僅航行78天，便打破1976年紀錄，成為最靠近太陽的人造物體。

綜合外媒報導，NASA聲明指出，「帕克太陽探測器」在美東時間29日下午約1時04分許，從距太陽表面約2655萬英里（約4273萬公里）處飛過，打破1976年4月，由德、美合作研製的太空船「太陽神2號」（Helios 2）所創的2660萬英里（約4281萬公里）紀錄。

NASA透露，造價15億美元（約新台幣450億元）的「帕克太陽探測器」，未來將持續接近太陽，預計下週會以距太陽表面1500萬英里（約2414萬公里）的距離，飛過日冕（即太陽大氣的最外層），而在為期7年的探勘任務間，目標飛越日冕24次，揭開太陽風暴的神秘面紗。

此外，NASA還預估，美東時間同日晚上10時54分許，「帕克太陽探測器」能打破同樣是「太陽神2號」，在1976年4月所創下每小時15萬3454英里（約24萬6960公里）的「相對太陽運行速度」，惟目前NASA尚未做出回應。

據悉，明日「帕克太陽探測器」將與太陽進行第一次「親密接觸」，而最後一次則是落在2024年，屆時距太陽表面會僅383萬英里（約616萬公里）。