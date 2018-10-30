「咖啡陪你」喊話在中國開5千間店 如今卻面臨危機...

咖啡連鎖店「咖啡陪你」（Caffe Bene），進駐中國市場時，目標要在中國開5千間店，如今卻面臨潰敗危機。（彭博）

2018-10-30 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕韓星代言加持的咖啡連鎖店「咖啡陪你」（Caffe Bene），2012年風光進駐中國市場，目標要在中國開5千間店，如今卻面臨潰敗危機。「咖啡陪你」雖是連鎖品牌，韓國、中國、台灣營運各自獨立，對此台灣加盟主表示不受影響。

綜合中媒報導，咖啡陪你進駐中國市場時，曾喊話要在2015年展店至5千間分店，誓言要打敗星巴克，成為中國咖啡連鎖業龍頭，未料在2014年被爆出積欠工資、加盟解約，門市關閉等消息，咖啡陪你當時否認負面傳聞，稱其為對手惡意中傷。

報導指出，直至2015年5月，執行總裁戚東的離職信曝光，透露自己已8個月沒拿到薪水等內部營運危機；同年，咖啡陪你因「通過登記的住所或者經營場所無法取得聯繫」，被列入嚴重違法失信企業黑名單，公司法定代表人俞豈凡，也被上海法院發出限制消費令。

報導分析，咖啡陪你應是因店面過度擴張、加盟制度、股東結構紊亂，才會面臨潰敗命運。

雖「咖啡陪你」為連鎖品牌，韓國、中國、台灣營運各自獨立，對此台灣加盟主表示不受影響。