南韓驚爆5951起幼兒園財務詐欺 園長痛哭反駁卻露餡...

南韓1898所私立幼兒園發生5951起財務詐欺，一家私立幼兒園金姓女園長（右）接受國會質詢時，聲淚俱下地反駁，卻被發現身上穿的襯衫售價高達63萬韓元（約新台幣1.7萬元）。（圖擷自「YTN」YouTube）

2018-10-30 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會議員本月初踢爆，從2014年至2017年為止，1898所私立幼兒園共發生5951起財務詐欺，引起全韓國譁然，要求政府徹查此事。一家私立幼兒園園長出面接受國會教育委員會質詢時，聲淚俱下地反駁，卻被網友發現她身上穿的襯衫售價高達63萬韓元（約新台幣1.7萬元），痛批她在中飽私囊後還要裝。

綜合韓媒報導，醜聞爆發後，南韓境內忠清北道、忠清南道、慶尚北道和京畿道的幼兒園，紛紛以運營商的管理問題或健康問題為由申請停業，目前已有19家關門大吉。當局懷疑可能會有更多的私立幼兒園關閉，以便掩蓋財務詐欺的行為。

然而，一名金姓私立幼兒園女園長主動站出來，在國會質詢中怒吼著自己每天黎明時分就開始工作，「我真的很傷心...我照顧了30個孩子，沒有得到任何費用，我呼籲各界注意我們這些受害者所遭受到的不公平待遇。」

然而，在金女大聲疾呼受到關注後，網友赫然察覺她穿的是名牌Thom Browne襯衫，同款服飾在網路商城售價為63萬韓元，因此紛紛怒斥她所流的不過是鱷魚的眼淚，一邊哭泣一邊享用著詐欺所得來的金錢。