傳周永康曾下令竊聽習近平...中國今徹底整頓國安系統

中國國安系統傳脫離政府架構，由黨直接指揮，習近平的權力也更加強化。（法新社資料照）

2018-10-30 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會今年3月發布《深化黨和國家機構改革方案》，保留「國家安全部」，但隨著中央陸續公布26個省的改革方案，卻發現原本屬於省級政府機構的「國家安全廳」，在各地政府架構內消失，有消息稱是編入了地方黨委的「國家安全委員會」，有學者認為，此變革形同國安系統歸黨管轄，習近平的大權獨攬又更進一步。

根據香港《蘋果日報》報導，傳統上，中國的情治系統包含軍方原軍委總參謀部下的二局（情報局）、三局（技術偵察局），以及原總政治部聯絡局，還有國家安全部、公安部政治保衞局、中央統戰部等，這些部門各自為政，從事國內外的情報收集工作，有時工作互有交叉、衝突。

今年3月公布的國務院機構大改革方案，保留了有「中國CIA」之稱的「國家安全部」，然而，針對省級機構改革，到昨天為止，已有26省陸續公布獲中央批准的改革方案，原列編於省級政府機構的「國家安全廳」卻全部消失，政府機構、黨委機構也毫無蹤跡，海外有消息指出，很有可能被納入省委國安委旗下，這也是習近平攬權親掌國安系統的舉動之一。

根據報導，「國安部」是中國最大的對外情報機構，近年來已經淪為高層黨爭的內鬥工具，胡錦濤時期把持國安部的前中央政法委書記周永康，據稱曾授意竊聽包含習近平、溫家寶、李克強的電話，而如今習近平進行國安系統的整頓，就是要使國安系統能夠直接受中央管控，而現任國安部長陳文清，權力恐怕已經被架空。