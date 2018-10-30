野生動物40年減60％... WWF：拯救環境最後機會！

全球野生動物在短短40多年內已下降60%，WWF警告，現在可能是最後一個可以拯救環境的世代。圖為WWF總幹事蘭伯蒂尼。（法新社）

2018-10-30 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕世界自然基金會（WWF）30日公布《地球生命力報告》（Living Planet Report），由於污染、森林砍伐、氣候變化等人為因素，對地球造成了「令人頭疼」的危機，全球野生動物種群數量，在短短40多年內已下降60%，WWF警告，現在可能是最後一個可以拯救環境的世代。

該報告指出，1970年至2014年間，超過4000種哺乳類動物、鳥類、魚類、爬行類動物和兩棲類動物數量都迅速下降，整體而言，地球上各種野生動物，其消失速率較數百年前快100至1000倍。

WWF呼籲，目前保護自然界的努力，沒有跟上人為破壞的速度，各國應該制定一項以巴黎氣候協議為藍本的國際條約，以保護野生生物並扭轉人類對自然的影響。WWF總幹事蘭伯蒂尼（Marco Lambertini）也強調，動物保育危機在速度、規模上都是前所未有，現在好像我們是2萬年前的獵人，卻使用21世紀的技術打獵，人類認為大自然是理所當然，但這必須停止。

該報告也發現，90%的海鳥的胃裡有塑膠，但在1960年僅為5％；過去30年中，世界上約一半的淺水珊瑚已消失。；另外，在拉丁美洲和加勒比海地區的熱帶地區動物，其生命下降速度超快，自1970年以來下降了89％，而依賴淡水棲息地的物種，如青蛙和河魚也已減少了83％。