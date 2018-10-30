永遠得不到諾貝爾和平獎？ 川普：他們不想頒給我

川普表示，雖然他在北韓和敘利亞問題做出貢獻，但還是拿不到諾貝爾獎，因為根本不想頒給他。（法新社資料照）

2018-10-30 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩今年6月在新加坡舉行首腦峰會，被外界認定為歷史突破性的會晤，更有挪威議員提名川普角逐明年的諾貝爾獎。最近川普表示，雖然他在北韓和敘利亞問題做出貢獻，但還是拿不到諾貝爾獎，因為根本不想頒給他。

美國《赫芬頓郵報》（HuffPost）報導，川普在當地時間28日出席印第安那州一個農業活動時，高度讚揚因研發高產小麥而獲得1970年諾貝爾和平獎的布勞格（Norman Borlaug），川普接著說，「他們可能永遠不會把它給我，雖然我在北韓和敘利亞，甚至在其他地區做出貢獻。你知道為什麼？因為他們不想。」

布勞格研究培養出20多種的矮稈高產抗病小麥品種，之後他開始在墨西哥、巴基斯坦、印度等地推廣高產小麥和現代農業生產技術，被稱之為「綠色革命」，讓千百萬人免於飢餓，他在1970年獲得諾貝爾和平獎。

在川金會過後不久，挪威議員提布林雅達（Christian Tybring-Gjedde）與阿蒙森（Per-Willy Amundsen）提名川普角逐2019年的諾貝爾和平獎。