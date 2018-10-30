他搭獅航墜毀 起飛前自拍照傳新婚妻恐變遺照...

印尼獅子航空一架編號JT-610的客機，昨天從雅加達起飛後沒多久便墜海，機上189人恐全數罹難。其中一名22歲的乘客費比安托，傳出曾在起飛前傳了一張自拍照給新婚妻子，沒想到可能卻成為他的遺照。（路透）

2018-10-30 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅子航空一架編號JT-610的客機，昨天從雅加達起飛後沒多久便墜海，機上189人恐全數罹難。其中一名22歲的乘客費比安托（Deryl Fida Febrianto），傳出曾在起飛前傳了一張自拍照給新婚妻子，未料可能卻成為他的遺照。

綜合媒體報導，當地時間29日上午6時01分，內穿灰色上衣、外披丹寧外套、臉部戴著口罩的費比安托，曾自拍照片傳給嬌妻疑似想報平安，但班機卻在飛往邦加檳港的途中墜毀，事後傳出海面上飄浮著飛機殘骸，屍塊、私人物品陸續打撈上岸，家屬聞訊悲痛不已。據悉，費比安托原本正要搭機前往郵輪上工作。

報導指出，費比安托的太太、23歲的普蒂（Lutfinani Eka Putri）透露，自己與先生是青梅竹馬，兩個禮拜前才剛結婚，並稱6時12分時，還與對方傳訊息，但3分鐘後卻再也沒回訊息，當看到墜機新聞，連忙對照丈夫發給她的班機資訊，眼淚便撲簌簌地掉下來。

報導提到，下落不明的機上189名乘客生還機會渺茫，有媒體引述專家說法認為此起空難可能是技術問題，並指據維修日誌所示，儀表疑似不太對勁，不過確切意外發生原因與細節，仍待進一步調查釐清。