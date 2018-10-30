2019年拿坡里世大運 「豪華郵輪」選手村曝光！

拿坡里世大運將設置大型郵輪作為選手村之用。（擷取自FISU官網）

2018-10-30 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕我國2017年舉辦世大運獲得重大成功，下一屆世大運將在2019年登場，由義大利拿坡里舉辦，負責賽事的國際大學運動總會（FISU）官網29日公布最新消息，主辦方精心設置的「豪華郵輪選手村」內外照片曝光，吸引國際關注。

FISU指出，本屆主辦方將部分選手村設置於兩艘大型郵輪上，是多重項目運動賽事史上首見，這兩艘郵輪合計提供將近2000名運動員及有關人員食宿與進行項目練習。主辦方證實，其中一艘郵輪是著名的「抒情號」（MSC Lirica），將在2019年7月3日至14日的賽事期間停泊於拿坡里「Stazione Marittima」遊輪碼頭，距離市中心、火車站、主體育場等比賽場地僅一步之遙。

根據FISU官網公布的數據，「抒情號」全長901英呎（約274公尺），重達6萬5591噸，船上設有2座大型游泳池、1座功能齊全的醫療中心、1座設備齊全的健身訓練中心，甲板上還設有200公尺長的慢跑跑道，供選手進行自主訓練，此外，船上的水療中心將可協助選手們放鬆心情，並恢復賽事進行時累積的肉體疲勞。

義大利國家大學運動總會會長蘭提尼（Lorenzo Lentini）曾於去年8月來台取經，汲取2017年台北世大運的成功經驗，他當時便曾透露，預計會設置一台大型郵輪作為選手村，讓選手們體驗不同以往的水上住宿感受，同時還可以搭乘遊艇飽覽當地知名的海上風光。