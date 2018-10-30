塞班島1500名中客受困 醫師怒批：中國大使館理都不理

旅遊勝地塞班島遭玉兔颱風襲擊，1500多名中客滯留當地，但中國大使館理都不理。（美聯社）

2018-10-30 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕北馬里亞納群島旅遊勝地塞班島遭玉兔颱風襲擊，中國知名醫生孫宏濤在微博披露，包括他在內共有1500多名中客滯留當地，但打給中國大使館都沒人理會。相關消息在網路上瘋傳後，孫宏濤所任職的中國醫學科學院阜外醫院，竟表示之後會約談孫醫生，不少網民認為這代表孫宏濤之後可能會遭遇懲處。

孫宏濤先是在10月26日於微博透露，因為受到颱風影響，上千名中國遊客無法離開塞班，更感嘆「給大使館打電話基本不予理會，所謂『戰狼』（中國動作電影，意指當中國人遇到危險時特種兵就會挺身而出）這樣的事現實中不存在。」

孫宏濤的言論開始在網路上被瘋狂轉發，有人認同也有人批評，他於10月27日繼續發文指出，「為一個中國公民，在境外遇到困難，1500名中國公民歸國無期，我們不找領事館，我們找誰？鍵盤俠們，做噴子最容易！途牛和各個旅行社的水軍也可以歇歇了。」

原來，孫宏濤等多名中客都是找途牛旅行社前去塞班島觀光，但因颱風滯留後途牛卻態度冷漠，讓孫宏濤在批評中國大使館後，也忍不住呼籲途牛要負起責任。

不過，孫宏濤指責政府的文章逐漸發酵後，其任職的中國醫學科學院阜外醫院向外聲明，院內多個部門將聯合約談他，在了解事情經過後會做出相應處理。網民得知消息後，直呼中國果然不會去解決問題，而是「解決提出問題的人」。